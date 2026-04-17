Vide grenier Beaux
Vide grenier Beaux dimanche 24 mai 2026.
Beaux
Vide grenier
Courenc Beaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide grenier organisé par l’association Les Courencois avec buvette, vente de pain cuit au bois et food truck.
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Courenc Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47
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English :
Garage sale organized by the Les Courencois association, with refreshments, wood-fired bread and food truck.
L’événement Vide grenier Beaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire