Beaux

Vide grenier

Courenc Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide grenier organisé par l’association Les Courencois avec buvette, vente de pain cuit au bois et food truck.

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Courenc Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47

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English :

Garage sale organized by the Les Courencois association, with refreshments, wood-fired bread and food truck.

L’événement Vide grenier Beaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire