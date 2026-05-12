Fête du village d’Arzilhac Beaux
Fête du village d’Arzilhac Beaux samedi 6 juin 2026.
Beaux
Fête du village d’Arzilhac
Village d’Arzilhac Beaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Pétanque à 14h30 (12 € la doublette), repas sarasson à partir de 19h30 (14 €) réservation avant le 4 juin inscription au 04 71 59 02 89 au suc Hulant ou lousarzilh@gmail.com, après midi et soirée animée par Alti Anim. Soirée bal populaire.
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Village d’Arzilhac Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 89 lousarzilh@gmail.com
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English :
Pétanque at 2:30pm (12? per double), sarasson meal from 7:30pm (14?) booking before June 4th: contact 04 71 59 02 89 at suc Hulant or lousarzilh@gmail.com, afternoon and evening entertainment by Alti Anim. Popular ball in the evening.
L’événement Fête du village d’Arzilhac Beaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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