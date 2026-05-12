Beaux

Fête du village d’Arzilhac

Village d’Arzilhac Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pétanque à 14h30 (12 € la doublette), repas sarasson à partir de 19h30 (14 €) réservation avant le 4 juin inscription au 04 71 59 02 89 au suc Hulant ou lousarzilh@gmail.com, après midi et soirée animée par Alti Anim. Soirée bal populaire.

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Village d’Arzilhac Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 89 lousarzilh@gmail.com

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English :

Pétanque at 2:30pm (12? per double), sarasson meal from 7:30pm (14?) booking before June 4th: contact 04 71 59 02 89 at suc Hulant or lousarzilh@gmail.com, afternoon and evening entertainment by Alti Anim. Popular ball in the evening.

L’événement Fête du village d’Arzilhac Beaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire