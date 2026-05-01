Dégustation de nos produits de la Ferme La Rochette Le Bernard
Dégustation de nos produits de la Ferme La Rochette Le Bernard vendredi 15 mai 2026.
Le Bernard
Dégustation de nos produits de la Ferme
La Rochette Ferme de La Rochette Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
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La Rochette Ferme de La Rochette Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire lafermedelarochette@gmail.com
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English :
L’événement Dégustation de nos produits de la Ferme Le Bernard a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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