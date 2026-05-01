Dégustation de nos produits de la Ferme La Rochette Le Bernard

Le Bernard

Dégustation de nos produits de la Ferme

La Rochette Ferme de La Rochette Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

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La Rochette Ferme de La Rochette Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire lafermedelarochette@gmail.com

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English :

L’événement Dégustation de nos produits de la Ferme Le Bernard a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral