Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous Salle Bois Plaisant Le Bernard

Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous Salle Bois Plaisant Le Bernard samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle Bois Plaisant

Adresse : 21 Rue des Dolmens

Ville : 85560 Le Bernard

Département : Vendée

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Le Bernard

Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous

Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :
2026-05-16

  .

Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26  tccbernardais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous Le Bernard a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Le Bernard (Vendée)