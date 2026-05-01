Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous Salle Bois Plaisant Le Bernard
Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous Salle Bois Plaisant Le Bernard samedi 16 mai 2026.
Le Bernard
Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous
Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
.
Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 51 47 38 26 tccbernardais@gmail.com
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English :
L’événement Stage de Qi Gong & Tai Chi ouvert à tous Le Bernard a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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