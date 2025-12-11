AGENDA · Saint-André-de-Bâgé
Dégustation de produits Saint-André-de-Bâgé
dimanche 22 novembre 2026 · Saint-André-de-Bâgé
Informations pratiques
Saint-André-de-Bâgé
Dégustation de produits
Salle des Fêtes Saint-André-de-Bâgé Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 15:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Buvette sur place et ambiance conviviale garantie.
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Salle des Fêtes Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 88 81 44 comitedesfetessab@gmail.com
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English :
On-site refreshments and a friendly atmosphere guaranteed.
L’événement Dégustation de produits Saint-André-de-Bâgé a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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