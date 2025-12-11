Informations pratiques

Saint-André-de-Bâgé

Dégustation de produits

Salle des Fêtes Saint-André-de-Bâgé Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 15:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Buvette sur place et ambiance conviviale garantie.

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Salle des Fêtes Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 88 81 44 comitedesfetessab@gmail.com

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English :

On-site refreshments and a friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Dégustation de produits Saint-André-de-Bâgé a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux