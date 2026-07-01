Dégustation de Vin aux Grottes de Médous ! Aux Grottes de Médous Asté

Informations pratiques

Asté

Dégustation de Vin aux Grottes de Médous !

Aux Grottes de Médous ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:45:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Vivez une expérience sensorielle unique aux Grottes de Médous ! Chaque mercredi du 15 juillet au 26 août 2026, dès 17h45, profitez d’une visite guidée des grottes suivie d’une dégustation de vins fins, en partenariat avec le caviste Le Cavin.

Infos pratiques

Tous les mercredis du 15 juillet au 26 août 2026, à partir de 17h45

Grottes de Médous

Visite guidée suivie d’une dégustation de vins, avec le caviste Le Cavin

Ouvert à tous, sur réservation .

Aux Grottes de Médous ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 78 46 grottes.medous@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a unique sensory experience at the Médous Caves! Every Wednesday from July 15 to August 26, 2026, starting at 5:45 p.m., enjoy a guided tour of the caves followed by a tasting of fine wines, in partnership with the wine shop Le Cavin.

L’événement Dégustation de Vin aux Grottes de Médous ! Asté a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65