Capestang

DÉGUSTATION DE VINS AVEC CAV’COP !

6 Rue de la Cave Coopérative Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-29

Le 23 de 10h à 12h Dégustation avec le domaine des Païssels

Le 29 de 19h à 22h Afterwork des copains avec le domaine de la Provenquière + Food-truck.

Le 23 de 10h à 12h Dégustation avec le domaine des Païssels

Le 29 de 19h à 22h Afterwork des copains avec le domaine de la Provenquière + Food-truck.

Un moment convivial avec Cav’Cop ! .

6 Rue de la Cave Coopérative Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 12 05 90 59

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English :

23rd from 10am to 12pm: Tasting with Domaine des Païssels

29th from 7pm to 10pm: Afterwork des copains with Domaine de la Provenquière + Food-truck.

L’événement DÉGUSTATION DE VINS AVEC CAV’COP ! Capestang a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN