DÉGUSTATION DE VINS AVEC CAV’COP ! Capestang
DÉGUSTATION DE VINS AVEC CAV’COP ! Capestang samedi 23 mai 2026.
Capestang
DÉGUSTATION DE VINS AVEC CAV’COP !
6 Rue de la Cave Coopérative Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-29
Le 23 de 10h à 12h Dégustation avec le domaine des Païssels
Le 29 de 19h à 22h Afterwork des copains avec le domaine de la Provenquière + Food-truck.
Le 23 de 10h à 12h Dégustation avec le domaine des Païssels
Le 29 de 19h à 22h Afterwork des copains avec le domaine de la Provenquière + Food-truck.
Un moment convivial avec Cav’Cop ! .
6 Rue de la Cave Coopérative Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 12 05 90 59
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English :
23rd from 10am to 12pm: Tasting with Domaine des Païssels
29th from 7pm to 10pm: Afterwork des copains with Domaine de la Provenquière + Food-truck.
L’événement DÉGUSTATION DE VINS AVEC CAV’COP ! Capestang a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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