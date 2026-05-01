Capestang

RANDONNÉE MUSICALE

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Trois associations proposent de vivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement !

Trois associations proposent de vivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement !

Capestang + 1000 ans d’Histoire, Camins, chemins anciens du Minervois, Histoire et Patrimoine de Quarante,

associées à un duo d’artistes professionnelles, vous invitent à une journée de randonnée pas comme les autres…

De Capestang à Quarante, en suivant le GR78 Chemin du Piémont pyrénéen, voie de Compostelle une balade de 14 km ponctuée de textes, de témoignages et de chansons autour du chemin de Compostelle.

Un avant-goût du spectacle Caminaïres, actuellement en recherche de financement !

Au programme

Départ à 10h devant l’Hôpital Saint-Jacques de Capestang

Collégiale Saint-Étienne & Canal du Midi,

Chemin de Nega Feda

Visite de la ferme Les Roses du Canal du Midi (permaculture, poules, chèvres, ruches…) & repas tiré du sac

Halte à la Chapelle romane de Saliès

Visite de l’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante

Verre de l’amitié pour finir !

Accessible à tout marcheur régulier · Départ 10h

Participation au chapeau, destinés à financer le spectacle Caminaïres

Sur inscription

Renseignements et pré-inscription par mail à capestangplus1000ansdhistoire@gmail.com .

Capestang 34310 Hérault Occitanie capestangplus1000ansdhistoire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three associations offer a different way to experience the pilgrimage route to Santiago de Compostela!

L’événement RANDONNÉE MUSICALE Capestang a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN