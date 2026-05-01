RANDONNÉE MUSICALE Capestang
RANDONNÉE MUSICALE Capestang dimanche 10 mai 2026.
Capestang
RANDONNÉE MUSICALE
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Trois associations proposent de vivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement !
Trois associations proposent de vivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement !
Capestang + 1000 ans d’Histoire, Camins, chemins anciens du Minervois, Histoire et Patrimoine de Quarante,
associées à un duo d’artistes professionnelles, vous invitent à une journée de randonnée pas comme les autres…
De Capestang à Quarante, en suivant le GR78 Chemin du Piémont pyrénéen, voie de Compostelle une balade de 14 km ponctuée de textes, de témoignages et de chansons autour du chemin de Compostelle.
Un avant-goût du spectacle Caminaïres, actuellement en recherche de financement !
Au programme
Départ à 10h devant l’Hôpital Saint-Jacques de Capestang
Collégiale Saint-Étienne & Canal du Midi,
Chemin de Nega Feda
Visite de la ferme Les Roses du Canal du Midi (permaculture, poules, chèvres, ruches…) & repas tiré du sac
Halte à la Chapelle romane de Saliès
Visite de l’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante
Verre de l’amitié pour finir !
Accessible à tout marcheur régulier · Départ 10h
Participation au chapeau, destinés à financer le spectacle Caminaïres
Sur inscription
Renseignements et pré-inscription par mail à capestangplus1000ansdhistoire@gmail.com .
Capestang 34310 Hérault Occitanie capestangplus1000ansdhistoire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three associations offer a different way to experience the pilgrimage route to Santiago de Compostela!
L’événement RANDONNÉE MUSICALE Capestang a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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