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RANDONNÉE MUSICALE Capestang

RANDONNÉE MUSICALE Capestang dimanche 10 mai 2026.

Ville : 34310 Capestang

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Capestang

RANDONNÉE MUSICALE

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Trois associations proposent de vivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement !
Trois associations proposent de vivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement !
Capestang + 1000 ans d’Histoire, Camins, chemins anciens du Minervois, Histoire et Patrimoine de Quarante,
associées à un duo d’artistes professionnelles, vous invitent à une journée de randonnée pas comme les autres…
De Capestang à Quarante, en suivant le GR78 Chemin du Piémont pyrénéen, voie de Compostelle une balade de 14 km ponctuée de textes, de témoignages et de chansons autour du chemin de Compostelle.
Un avant-goût du spectacle Caminaïres, actuellement en recherche de financement !
Au programme
Départ à 10h devant l’Hôpital Saint-Jacques de Capestang
Collégiale Saint-Étienne & Canal du Midi,
Chemin de Nega Feda
Visite de la ferme Les Roses du Canal du Midi (permaculture, poules, chèvres, ruches…) & repas tiré du sac
Halte à la Chapelle romane de Saliès
Visite de l’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante
Verre de l’amitié pour finir !
Accessible à tout marcheur régulier · Départ 10h
Participation au chapeau, destinés à financer le spectacle Caminaïres
Sur inscription
Renseignements et pré-inscription par mail à capestangplus1000ansdhistoire@gmail.com   .

Capestang 34310 Hérault Occitanie   capestangplus1000ansdhistoire@gmail.com

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English :

Three associations offer a different way to experience the pilgrimage route to Santiago de Compostela!

L’événement RANDONNÉE MUSICALE Capestang a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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