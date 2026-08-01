Dégustation de vins de Bourgogne VHB Vins Histoires de Bières Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Dégustation de vins de Bourgogne

VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Notre vigneron du Domaine Chêne sera présent dans notre cave l’événement.

Il proposera la dégustation de ses différents vins (blancs et rouges) avec une présentation du domaine et de son terroir.

Suite à cette dégustation, vous pourrez faire des achats. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78

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English : Dégustation de vins de Bourgogne

L’événement Dégustation de vins de Bourgogne Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers