Dégustation de vins de Bourgogne VHB Vins Histoires de Bières Le Tréport
samedi 8 août 2026 · VHB Vins Histoires de Bières · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Dégustation de vins de Bourgogne
VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Notre vigneron du Domaine Chêne sera présent dans notre cave l’événement.
Il proposera la dégustation de ses différents vins (blancs et rouges) avec une présentation du domaine et de son terroir.
Suite à cette dégustation, vous pourrez faire des achats. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78
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English : Dégustation de vins de Bourgogne
L’événement Dégustation de vins de Bourgogne Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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