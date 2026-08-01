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Dégustation de vins de Bourgogne VHB Vins Histoires de Bières Le Tréport

samedi 8 août 2026 · VHB Vins Histoires de Bières · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
VHB Vins Histoires de Bières
Adresse
Quai de la Retenue
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Dégustation de vins de Bourgogne

VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Notre vigneron du Domaine Chêne sera présent dans notre cave l’événement.
Il proposera la dégustation de ses différents vins (blancs et rouges) avec une présentation du domaine et de son terroir.
Suite à cette dégustation, vous pourrez faire des achats. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

VHB Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 

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English : Dégustation de vins de Bourgogne

L’événement Dégustation de vins de Bourgogne Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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