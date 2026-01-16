Dégustation de vins vins volcaniques d’ici et d’ailleurs Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Dégustation de vins vins volcaniques d’ici et d’ailleurs

Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

17h laissez vous guider dans notre région aux terroirs méconnus, en pleine révolution viticole. Contemplez la richesse, la diversité et le contraste de ses vins. Les nouveaux millésimes, une dégustation qui éveillera vos papilles.

25€

.

Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

at 5pm, let us guide you through our region of little-known terroirs, in the midst of a winegrowing revolution. Contemplate the richness, diversity and contrast of its wines. New vintages, a tasting that will awaken your taste buds.

25?

L’événement Dégustation de vins vins volcaniques d’ici et d’ailleurs Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme