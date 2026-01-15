Atelier dégustation: Saint Joseph Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation: Saint Joseph Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 14 février 2026.

Atelier dégustation: Saint Joseph

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:30:00

Date(s) :
2026-02-14

11h Découverte d’une appellation mythique de la Vallée du Rhône Nord
Explorez 60 km de terroir d’exception et ses multiples facettes aromatiques. Un voyage sensoriel unique !
Tarif 25€
Réservation 04 71 59 90 64
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64  contact@vinsmarcon.com

English :

11am: Discover a mythical appellation of the Northern Rhône Valley
Explore 60 km of exceptional terroir and its many aromatic facets. A unique sensory journey!
Price: 25?
Reservations: 04 71 59 90 64

L’événement Atelier dégustation: Saint Joseph Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-15 par Haut Pays du Velay Tourisme