Atelier dégustation: Saint Joseph Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation: Saint Joseph Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 14 février 2026.
Atelier dégustation: Saint Joseph
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:30:00
Date(s) :
2026-02-14
11h Découverte d’une appellation mythique de la Vallée du Rhône Nord
Explorez 60 km de terroir d’exception et ses multiples facettes aromatiques. Un voyage sensoriel unique !
Tarif 25€
Réservation 04 71 59 90 64
.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
11am: Discover a mythical appellation of the Northern Rhône Valley
Explore 60 km of exceptional terroir and its many aromatic facets. A unique sensory journey!
Price: 25?
Reservations: 04 71 59 90 64
L’événement Atelier dégustation: Saint Joseph Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-15 par Haut Pays du Velay Tourisme