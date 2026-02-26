Spiritueux en accord Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Spiritueux en accord Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 30 mai 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Spiritueux en accord
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
2026-05-30
11h Souvent oubliés, les spiritueux cachent pourtant des palettes aromatiques d’une richesse surprenante. À travers cette dégustation, découvrez comment ces saveurs insoupçonnées peuvent sublimer des mets avec des accords aussi audacieux qu’harmonieux.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64
English :
11h Often overlooked, spirits nonetheless conceal surprisingly rich aromatic palettes. In this tasting, discover how these unsuspected flavors can sublimate dishes with pairings as audacious as they are harmonious.
L’événement Spiritueux en accord Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)
- Dégustation de vins vins volcaniques d’ici et d’ailleurs Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 25 avril 2026
- Atelier dégustation: on dirait le sud Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 25 avril 2026
- Circuit moto « La route des Parcs » Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire 1 mai 2026
- Atelier dégustation vins et fromages Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 2 mai 2026
- Atelier dégustation:cépages rares Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 16 mai 2026