Cours de peintures de sculpture ou sculpture libre Maisons Marcon -salle des cours de cuisine Saint-Bonnet-le-Froid
Cours de peintures de sculpture ou sculpture libre Maisons Marcon -salle des cours de cuisine Saint-Bonnet-le-Froid mardi 26 mai 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Cours de peintures de sculpture ou sculpture libre
Maisons Marcon -salle des cours de cuisine 1 Chemin du Fanget Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-06-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-06-23 2026-08-18
Cours de peintures de sculpture ou sculpture libre, encadré par l’artiste Marie Donin, incluant des séances de médiation/relaxation. 40€ sur réservation 06.64.37.67.85
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Maisons Marcon -salle des cours de cuisine 1 Chemin du Fanget Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 37 67 85
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English :
Painting, sculpture or free-form sculpture classes with artist Marie Donin, including mediation/relaxation sessions. 40? upon reservation 06.64.37.67.85
L’événement Cours de peintures de sculpture ou sculpture libre Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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