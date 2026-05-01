Menus spécial fête des mères Saint-Bonnet-le-Froid
Menus spécial fête des mères Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 31 mai 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Menus spécial fête des mères
Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 56 – 56 – 62 EUR
Deux entrées, plat, fromage et dessert 62€
Entrée, plat, fromage et dessert 56€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour célébrer les mamans comme elles le méritent, un menu plein de douceur et de gourmandise vous attend.
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Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com
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English :
To celebrate mothers as they deserve, a menu full of sweetness and gourmandise awaits you.
L’événement Menus spécial fête des mères Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-14 par Haut Pays du Velay Tourisme
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