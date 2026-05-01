Saint-Bonnet-le-Froid

Menus spécial fête des mères

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 56 – 56 – 62 EUR

Deux entrées, plat, fromage et dessert 62€

Entrée, plat, fromage et dessert 56€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour célébrer les mamans comme elles le méritent, un menu plein de douceur et de gourmandise vous attend.

.

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate mothers as they deserve, a menu full of sweetness and gourmandise awaits you.

L’événement Menus spécial fête des mères Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-14 par Haut Pays du Velay Tourisme