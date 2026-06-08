Dégustation des Chocolats Sunshine Stal vrac Lesneven

Lesneven

Dégustation des Chocolats Sunshine

Stal vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Venez goûter les chocolats de Chocolaterie bretonne basée à Morlaix. Sunshine Chocolats s’engage pour un modèle plus juste et durable. Chocolat noir sésame, noir noisettes torréfiées, noir fleur de sel, lait caramel fleur de sel, lait noix de coco toastée…. Faites fondre vos papilles. .

Stal vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41

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English :

L’événement Dégustation des Chocolats Sunshine Lesneven a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne