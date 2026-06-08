Dégustation des Chocolats Sunshine Stal vrac Lesneven
Dégustation des Chocolats Sunshine Stal vrac Lesneven lundi 6 juillet 2026.
Lesneven
Dégustation des Chocolats Sunshine
Stal vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Venez goûter les chocolats de Chocolaterie bretonne basée à Morlaix. Sunshine Chocolats s’engage pour un modèle plus juste et durable. Chocolat noir sésame, noir noisettes torréfiées, noir fleur de sel, lait caramel fleur de sel, lait noix de coco toastée…. Faites fondre vos papilles. .
Stal vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41
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English :
L’événement Dégustation des Chocolats Sunshine Lesneven a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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