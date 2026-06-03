Lesneven

Visite d’entreprise Déchetterie de Lesneven

15 Rue Auguste Renoir Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Cet été, le service tri de la Communauté de communes propose des visites des deux déchetteries du territoire. Une occasion insolite de découvrir les coulisses du site de Lesneven, de mieux comprendre le fonctionnement de la gestion des déchets et de s’immerger dans le quotidien du métier d’agent de déchetterie. Ces visites offrent un regard concret sur les enjeux du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets à l’échelle locale.

INFOS PRATIQUES

Réservation sur cotedeslegendes.bzh et auprès de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham et Plounéour-Brignogan-Plages (+ Kerlouan et Guissény en juillet août) .

15 Rue Auguste Renoir Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise Déchetterie de Lesneven Lesneven a été mis à jour le 2026-06-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne