Club de lecture Rue Dixmude Lesneven
Club de lecture Rue Dixmude Lesneven mardi 30 juin 2026.
Lesneven
Club de lecture
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-06-30 15:30:00
Date(s) :
2026-06-30
L’été est là. Et avec lui des envies de lectures plus légères, plus ensoleillées (mais pas caniculaires !). Alors, venez au Club en parler, partager vos coups de cœur et découvrir des livres sympathiques à lire sur la plage ou à l’ombre d’un arbre. .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English :
L’événement Club de lecture Lesneven a été mis à jour le 2026-06-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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