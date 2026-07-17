Dégustation : Miel de tilleul de Picardie IGP & fromages de la Laiterie Carus Rivus, La laiterie de Carus Rivus, Querrieu

Informations pratiques

Dégustation : Miel de tilleul de Picardie IGP & fromages de la Laiterie Carus Rivus Samedi 10 octobre, 10h00 La laiterie de Carus Rivus Somme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

À l’occasion de l’Api’Week, venez vivre une expérience gourmande et sensorielle autour des trésors du terroir picard. Cette animation met à l’honneur le miel de tilleul de Picardie IGP, produit emblématique reconnu pour sa qualité et son identité, à travers une dégustation originale associée aux fromages artisanaux de la Laiterie de Carus Rivus.

Le miel de tilleul de Picardie IGP est issu d’un savoir-faire apicole local et bénéficie d’une Indication Géographique Protégée qui garantit son origine et ses caractéristiques uniques. Récolté dans les vastes zones de tilleuls de la région, il séduit par sa robe claire, ses notes végétales et mentholées, ainsi que sa douceur subtile et persistante.

Au cours de cette dégustation, vous découvrirez comment les arômes du miel dialoguent avec les différentes textures et saveurs des fromages produits par la Laiterie de Carus Rivus. Des accords parfois surprenants, parfois évidents, mais toujours équilibrés, qui révèlent toute la richesse des produits locaux.

Cette animation est l’occasion de mieux comprendre le travail des apiculteurs et des producteurs laitiers, d’échanger autour des méthodes de production, de l’importance des labels de qualité comme l’IGP, ainsi que du rôle essentiel des abeilles dans la préservation de la biodiversité et de notre alimentation.

Accessible à tous, amateurs de gastronomie, familles, curieux ou passionnés des produits du terroir, cette dégustation vous invite à redécouvrir des saveurs authentiques et à soutenir les filières locales. Vous pourrez déguster plusieurs associations de miel et de fromages, apprendre quelques clés pour réaliser vos propres accords à la maison et partager un moment convivial autour de produits d’exception.

Rejoignez-nous pour célébrer les abeilles, les producteurs et le patrimoine gastronomique de la Picardie lors d’une rencontre placée sous le signe du goût, du partage et de la découverte. Une animation idéale pour explorer les richesses de notre territoire et apprécier l’alliance délicate entre le miel de tilleul de Picardie IGP et les fromages de la Laiterie de Carus Rivus.

La laiterie de Carus Rivus 19 route Nationale, Querrieu, France, 80115 Querrieu 80115 Somme Hauts-de-France

Découvrez l’accord gourmand entre le miel de tilleul de Picardie IGP et les fromages de la Laiterie de Carus Rivus. Une dégustation mettant à l’honneur les saveurs et le savoir-faire de notre terroir.

laiterie de carus rivus