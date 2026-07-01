Visite guidée et exposition sur le 110ème anniversaire de la Bataille de la Somme au Château de Querrieu, Château de Querrieu, Querrieu

Informations pratiques

Visite guidée et exposition sur le 110ème anniversaire de la Bataille de la Somme au Château de Querrieu 19 et 20 septembre Château de Querrieu Somme

Tarifs : 8€ par personne, 7€ pour les groupes et gratuit pour les moins de 15 ans. Réservation pour les groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Château de Querrieu vous ouvre ses portes pour une visite guidée et une exposition sur le 110ème anniversaire de la Bataille de la Somme, présentant des photos et des objets de cette époque.

Château de Querrieu 3 Rue du Bois Galhaut, 80115 Querrieu, France Querrieu 80115 Somme Hauts-de-France https://chateaudequerrieu.my.canva.site [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/resaAMAH »}] Importance historique de ce haut lieu de décision de la Première Guerre mondiale, exemple intéressant de résidence du XIXe siècle en Pays de Somme, qui possède un riche potentiel archéologique lié à un bourg castral implanté à proximité de la voie romaine. Château d’origine médiévale, rebâti au XVIIe siècle et modifié au XIXe siècle. Le corps central en brique et pierre du XVIIe siècle a été surélevé d’un étage d’attique au XIXe siècle. Il est cantonné de tours hémicirculaires, dont les bases sont les ultimes témoins du château médiéval. Au nord et au sud, deux ailes basses ont été édifiées vers 1830-1840 dans le prolongement du corps central. A la même période, couverture à faible pente dissimulée par une balustrade et parc à l’anglaise. La plus grande partie des décors intérieurs date du XIXe siècle, en particulier les lambris des pièces de réception du rez-de-chaussée et de magnifiques parquets en marqueterie.

Le Château de Querrieu vous ouvre ses portes pour une visite guidée et une exposition sur le 110ème anniversaire de la Bataille de la Somme, présentant des photos et des objets de cette époque.

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