Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux
Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux samedi 18 juillet 2026.
Chenonceaux
Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau
Château de Chenonceau Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Dégustation sous les étoiles au château de Chenonceau le samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à minuit, venez déguster les vins de l’AOC Touraine Chenonceaux. Tarif de 15 euros par personne.
Dégustation sous les étoiles au château de Chenonceau le samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à minuit, venez déguster les vins de l’AOC Touraine Chenonceaux. Tarif de 15 euros par personne. 15 .
Château de Chenonceau Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@vintourainechenonceaux.fr
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English :
Tasting under the stars at Château de Chenonceau on Saturday, July 18, 2026 from 8:30 pm to midnight, come and taste AOC Touraine Chenonceaux wines. Price: 15 euros per person.
L’événement Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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