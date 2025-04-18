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Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux

Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux

Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Château de Chenonceau

Ville : 37150 Chenonceaux

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau

Château de Chenonceau Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Dégustation sous les étoiles au château de Chenonceau le samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à minuit, venez déguster les vins de l’AOC Touraine Chenonceaux. Tarif de 15 euros par personne.
Dégustation sous les étoiles au château de Chenonceau le samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à minuit, venez déguster les vins de l’AOC Touraine Chenonceaux. Tarif de 15 euros par personne. 15  .

Château de Chenonceau Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contact@vintourainechenonceaux.fr

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English :

Tasting under the stars at Château de Chenonceau on Saturday, July 18, 2026 from 8:30 pm to midnight, come and taste AOC Touraine Chenonceaux wines. Price: 15 euros per person.

L’événement Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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