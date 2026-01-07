Dégustation thématique Au sommet de la Bourgogne, les Grands Crus Laly Autun

Dégustation thématique Au sommet de la Bourgogne, les Grands Crus

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Joyaux de la Bourgogne, les Grands Crus ne représentent qu’un pour cent de la production. Issus de parcelles d’exceptions, ils incarnent la pureté, la profondeur et l’émotion ultime d’un terroir unique au monde. Une dégustation de 6 vins d’exception pour découvrir les vins les plus emblématiques de Bourgogne.

Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.

L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.

Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service.

S’agissant de dégustation, il est servi environ 4 cl par vin. .

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dégustation thématique Au sommet de la Bourgogne, les Grands Crus Autun a été mis à jour le 2026-01-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)