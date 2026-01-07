Dégustation thématique Guadeloupe & Martinique Les voix du rhum Laly Autun

Dégustation thématique Guadeloupe & Martinique Les voix du rhum

2026-09-11 19:15:00

Nés de la canne et du feu, les rhums antillais racontent des terres, des traditions et des hommes. Une dégustation pour explorer la richesse et la singularité des rhums agricoles des îles françaises.

Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.

L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.

Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service.

S’agissant de dégustation, il est servi environ 2 cl par rhum. .

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

