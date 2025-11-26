Dégustation thématique Le Chardonnay, miroir de la Bourgogne Laly Autun

Dégustation thématique Le Chardonnay, miroir de la Bourgogne

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:15:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Sous la main du vigneron et l’influence du sol, le Chardonnay change de visage tantôt ample et solaire, tantôt droit et salin. Une dégustation pour comprendre comment un même cépage reflète la diversité d’un terroir.

Nombre de vins 6

Conditions L’inscription est obligatoire pour participer à une dégustation. Celle-ci n’est validée qu’après le règlement complet de la prestation. Le nombre de places est limité.

L’inscription peut être annulée à tout moment à la demande du client. Cependant, elle ne sera remboursée que si elle intervient sept jours avant la date de la dégustation.

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la prestation.

Chaque prestation débute par une présentation pédagogique (liée à la thématique). Chaque produit est commenté au moment de son service.

S’agissant de dégustation, il est servi environ 4 cl par vin. .

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

English : Dégustation thématique Le Chardonnay, miroir de la Bourgogne

L’événement Dégustation thématique Le Chardonnay, miroir de la Bourgogne Autun a été mis à jour le 2025-11-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)