Dégustation thématique Salon vins de copains Laly Autun vendredi 29 mai 2026.

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00

2026-05-29

Des vins simples, sincères et gourmands, à partager sans scrupules. Blancs, rouges ou rosés une quarantaine de cuvées à prix doux (maxi 15€ la bouteille), parfaites pour les apéros, les barbecues et les soirées entre amis.
Découvrez nos nouvelles pépites   .

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83  contact@vins-laly.com

