Dégustation vins étranger au Cha’bernet Montendre
vendredi 3 juillet 2026 · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Dégustation vins étranger au Cha’bernet
8 place des Halles Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir les vins étranger ! Sur réservation.
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8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92 chaabernet@gmail.com
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English :
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L’événement Dégustation vins étranger au Cha’bernet Montendre a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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