Informations pratiques

Montendre

Dégustation vins étranger au Cha’bernet

8 place des Halles Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir les vins étranger ! Sur réservation.

.

8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92 chaabernet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover wines from around the world! Reservations required.

L’événement Dégustation vins étranger au Cha’bernet Montendre a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge