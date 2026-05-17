UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montendre

Dégustation vins étranger au Cha’bernet Montendre

vendredi 3 juillet 2026 · Montendre

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
8 place des Halles
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Dégustation vins étranger au Cha’bernet

8 place des Halles Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez découvrir les vins étranger ! Sur réservation.
  .

8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92  chaabernet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover wines from around the world! Reservations required.

L’événement Dégustation vins étranger au Cha’bernet Montendre a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)