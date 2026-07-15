Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Dégustations au sommet de la tour

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Partage d’une émotion confidentielle !

Donnez vous la chance de vivre une expérience en toute intimité. Faite partie des 20 personnes qui vivront l’enchantement des dégustations au sommet.

18h30 avantage d’une visite de la tour privilégiée,

20h30 apogée dégustation au sommet accord met/vin différent chaque soir, suivi d’un instant contemplatif du coucher du soleil sur la vallée de l’Adour.

Deux autres soirées au choix mettant à l’honneur différents mets

● Mercredi 22 juillet Déclinaison autour du canard (La ferme de Murielle)

● Mercredi 29 juillet Charcuterie de Porc noir Gascon (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

● Mercredi 12 août Esturgeon et caviar (les Esturgeons de l’Adour)

⚠️ Réservation obligatoire.

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

Share an exclusive experience!

Give yourself the chance to enjoy an intimate experience. Be one of the 20 people who will experience the magic of tastings at the summit.

6:30 p.m.: Enjoy a special tour of the tower,

8:30 p.m.: The highlight of the evening—a tasting at the summit with a different food-and-wine pairing each night, followed by a moment of contemplation as you watch the sunset over the Adour Valley.

Two additional evenings to choose from, each featuring different dishes:

? Wednesday, July 22: A variety of duck dishes (La Ferme de Murielle)

? Wednesday, July 29: Gascon Black Pig Charcuterie (Elevage de Larroche Pierre Matayron)

? Wednesday, August 12: Sturgeon and caviar (Les Esturgeons de l’Adour)

?? Reservations required.

Even when there are no events, the site remains open daily from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., except on Tuesdays, when the ticket office closes at 5:00 p.m.

L’événement Dégustations au sommet de la tour Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65