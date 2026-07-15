Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Tournoi de chevalerie

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les plus nobles seigneurs de nos comtés entrent en lice vêtus de leurs plus belles étoffes, arborant leurs armoiries qu’ils brandissent fièrement.

La lice est en place et les lances sont prêtes…

Les chevaliers et seigneurs s’affrontent lors de joutes équestres sous vos yeux. Vous pourrez encourager votre favori depuis les gradins.

L’occasion pour ces chevaliers de prouver leur valeur, leur courage, leur force et leur habileté à cheval.

​Infos pratiques

A partir de 16h l’entrée sur le site est au tarif tournoi.

Possibilité de visiter la tour avec le ticket tournoi (dernière visite à 17h)

↪ Réservation conseillée.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

The noblest lords of our counties enter the fray dressed in their finest fabrics, proudly displaying their coats of arms.

The lice are in place and the lances are ready…

Knights and lords compete in equestrian jousts before your very eyes. You can cheer on your favorite from the stands.

It’s a chance for these knights to prove their worth, courage, strength and skill on horseback.

practical info

From 4pm, entry to the site is at tournament rates.

Possibility of visiting the tower with the tournament ticket (last visit at 5pm)

? Reservations recommended.

L’événement Tournoi de chevalerie Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65