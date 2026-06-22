Informations pratiques

Saint-Chinian

DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-11

Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale

Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale et gratuite.

Le 11/07 Domaine La Madura

Le 12/07 Domaine de Cambis

Le 14/07 Château Mirausse

Le 16/07 Domaine La Bosque

Les 18 et 19/07 “Les Terroirs en Fête

Le 23/07 Domaine Marion Pla

Le 25/07 Mas de Cynanque

Le 26/07 Domaine les Soulanes

Le 30/07 Pin des Marguerites

Le 01/08 Mas Nicolas

Le 02/08 Domaine des Pradels

Le 06/08 Château Viranel

Le 08/08 Domaine des Paissels

Le 09/08 Domaine Archimbaud

Le 13/08 Domaine Marcon

Le 15/08 La Surprise du Sommelier

Le 16/08 Grange des 4 sous

Le 20/08 Domaine Canet Valette

Le 22/08 La Surprise du Sommelier

Le 23/08 Domaine Moulinier .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

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English : DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN

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L’événement DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN