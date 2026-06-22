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AGENDA · Saint-Chinian

DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN Saint-Chinian

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Chinian

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
8 avenue de Béziers
Ville
34360 Saint-Chinian
Département
Hérault
Tarif

Saint-Chinian

DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-11

Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale
Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale et gratuite.

Le 11/07 Domaine La Madura
Le 12/07 Domaine de Cambis
Le 14/07 Château Mirausse
Le 16/07 Domaine La Bosque
Les 18 et 19/07 “Les Terroirs en Fête
Le 23/07 Domaine Marion Pla
Le 25/07 Mas de Cynanque
Le 26/07 Domaine les Soulanes
Le 30/07 Pin des Marguerites
Le 01/08 Mas Nicolas
Le 02/08 Domaine des Pradels
Le 06/08 Château Viranel
Le 08/08 Domaine des Paissels
Le 09/08 Domaine Archimbaud
Le 13/08 Domaine Marcon
Le 15/08 La Surprise du Sommelier
Le 16/08 Grange des 4 sous
Le 20/08 Domaine Canet Valette
Le 22/08 La Surprise du Sommelier
Le 23/08 Domaine Moulinier   .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18 

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English : DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN

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L’événement DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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