DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN Saint-Chinian
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Chinian
Informations pratiques
Saint-Chinian
DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN
8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-11
Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale
Retrouvez des domaines présents à l’espace vin pour une dégustation conviviale et gratuite.
Le 11/07 Domaine La Madura
Le 12/07 Domaine de Cambis
Le 14/07 Château Mirausse
Le 16/07 Domaine La Bosque
Les 18 et 19/07 “Les Terroirs en Fête
Le 23/07 Domaine Marion Pla
Le 25/07 Mas de Cynanque
Le 26/07 Domaine les Soulanes
Le 30/07 Pin des Marguerites
Le 01/08 Mas Nicolas
Le 02/08 Domaine des Pradels
Le 06/08 Château Viranel
Le 08/08 Domaine des Paissels
Le 09/08 Domaine Archimbaud
Le 13/08 Domaine Marcon
Le 15/08 La Surprise du Sommelier
Le 16/08 Grange des 4 sous
Le 20/08 Domaine Canet Valette
Le 22/08 La Surprise du Sommelier
Le 23/08 Domaine Moulinier .
8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18
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English : DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN
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L’événement DÉGUSTATIONS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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