Montpellier

DÉGUSTATIONS DOMAINE DU CHENE

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rencontre vigneronne de samedi 18 Avril, avec Sylvain Ozil du DOMAINE DU CHENE

Sur les premiers contreforts des Cévennes, au centre du triangle Nîmes-Uzès-Alès, Sylvain cultive ses 25 hectares de vignes en agriculture Bio.

Rencontre vigneronne de samedi 18 Avril, avec Sylvain Ozil du DOMAINE DU CHENE

Sur les premiers contreforts des Cévennes, au centre du triangle Nîmes-Uzès-Alès, Sylvain cultive ses 25 hectares de vignes en agriculture Bio.

Ses vins sont gourmands, francs et équilibrés, l’encépagement mérite toutes curiosités Marselan, Petit manseng, Syrah, Merlot…

Rencontre et dégustation avec le vigneron de 10h à 13h. Guillaume, Steph et Josselin prennent le relais de 13h à 19h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

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English :

Rencontre vigneronne de samedi 18 Avril, with Sylvain Ozil from DOMAINE DU CHENE

In the foothills of the Cévennes, in the center of the Nîmes-Uzès-Alès triangle, Sylvain cultivates his 25 hectares of organically-farmed vines.

L’événement DÉGUSTATIONS DOMAINE DU CHENE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER