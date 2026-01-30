Informations pratiques

Blodelsheim

Déjeuner automnal

Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 11:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Organisé par le conseil de fabrique au profit de la rénovation de l’église.

Au menu Apéritif offert, salade automnale, civet de joues de porc braisées avec légumes et spätzle, vacherin glacé et café, pour 25€.

Possibilité de menu à emporter.

Egalement sur place

– animation musicale

– vente de pâtisseries et tombola

– vente cuvées Ste Blaise .

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 65 55 27 23

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English :

L’événement Déjeuner automnal Blodelsheim a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach