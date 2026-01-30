Marché de Noël des producteurs Blodelsheim
vendredi 18 décembre 2026 · Blodelsheim
Informations pratiques
Blodelsheim
Marché de Noël des producteurs
6 rue des roses Blodelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18 16:00:00
fin : 2026-12-18 19:00:00
Date(s) :
2026-12-18
L’association des producteurs vous invite à son marché de Noël des producteurs.
Une quinzaine de producteurs vous proposeront leurs produits.
Petite restauration et buvette sur place. 0 .
6 rue des roses Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 65 87 58
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English :
L’événement Marché de Noël des producteurs Blodelsheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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