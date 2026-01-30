Informations pratiques

Blodelsheim

Marché de Noël des producteurs

6 rue des roses Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18 16:00:00

fin : 2026-12-18 19:00:00

Date(s) :

2026-12-18

L’association des producteurs vous invite à son marché de Noël des producteurs.

Une quinzaine de producteurs vous proposeront leurs produits.

Petite restauration et buvette sur place. 0 .

6 rue des roses Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 65 87 58

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English :

L’événement Marché de Noël des producteurs Blodelsheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach