Déjeuner aux tripoux à Saint Chels Saint-Chels
dimanche 9 août 2026 · Saint-Chels
Informations pratiques
Saint-Chels
Déjeuner aux tripoux à Saint Chels
400, route de la Voulte Saint-Chels Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’Association communale de chasse de Saint-Chels organise un déjeuner convivial autour des tripoux
L’Association communale de chasse de Saint-Chels organise un déjeuner convivial autour des tripoux. Un rendez-vous gourmand pour partager un moment de convivialité autour de cette spécialité traditionnelle. Les participants sont invités à apporter leurs couverts.
Inscriptions avant le 05/08
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400, route de la Voulte Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 75 60
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English :
The Saint-Chels Municipal Hunting Association is organizing a friendly lunch featuring tripoux
L’événement Déjeuner aux tripoux à Saint Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Figeac
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