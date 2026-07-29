Informations pratiques

Saint-Chels

Déjeuner aux tripoux à Saint Chels

400, route de la Voulte Saint-Chels Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’Association communale de chasse de Saint-Chels organise un déjeuner convivial autour des tripoux

L’Association communale de chasse de Saint-Chels organise un déjeuner convivial autour des tripoux. Un rendez-vous gourmand pour partager un moment de convivialité autour de cette spécialité traditionnelle. Les participants sont invités à apporter leurs couverts.

Inscriptions avant le 05/08

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400, route de la Voulte Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 75 60

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English :

The Saint-Chels Municipal Hunting Association is organizing a friendly lunch featuring tripoux

L’événement Déjeuner aux tripoux à Saint Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Figeac