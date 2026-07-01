Mercatou Marché gourmand à Saint-Chels Saint-Chels
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Chels
Informations pratiques
Saint-Chels
Mercatou Marché gourmand à Saint-Chels
salle des fêtes Saint-Chels Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez flâner sur le marché gourmand de Saint-Chels et rencontrer des producteurs passionnés qui vous feront découvrir les saveurs authentiques de notre terroir
Venez flâner sur le marché gourmand de Saint-Chels et rencontrer des producteurs passionnés qui vous feront découvrir les saveurs authentiques de notre terroir. Une belle occasion de partager un moment convivial et de déguster des produits de qualité.
Profitez du salon du livre pour découvrir la littérature de terroir et faire une belle randonnée nocturne
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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 75 61 mairie.stchels@wanadoo.fr
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English :
Come stroll through the Saint-Chels gourmet market and meet passionate producers who will introduce you to the authentic flavors of our region
L’événement Mercatou Marché gourmand à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Figeac
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