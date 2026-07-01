Informations pratiques

Saint-Chels

Mercatou Marché gourmand à Saint-Chels

salle des fêtes Saint-Chels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez flâner sur le marché gourmand de Saint-Chels et rencontrer des producteurs passionnés qui vous feront découvrir les saveurs authentiques de notre terroir

Venez flâner sur le marché gourmand de Saint-Chels et rencontrer des producteurs passionnés qui vous feront découvrir les saveurs authentiques de notre terroir. Une belle occasion de partager un moment convivial et de déguster des produits de qualité.

Profitez du salon du livre pour découvrir la littérature de terroir et faire une belle randonnée nocturne

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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 75 61 mairie.stchels@wanadoo.fr

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English :

Come stroll through the Saint-Chels gourmet market and meet passionate producers who will introduce you to the authentic flavors of our region

L’événement Mercatou Marché gourmand à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Figeac