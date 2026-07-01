Informations pratiques

Saint-Chels

Théâtre à Saint-Chels

salle de fêtes Saint-Chels Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-19 2026-07-21

Comme chaque année les Saint Chélois montent sur les planches et vous proposent trois pièces

Comme chaque année les Saint Chélois montent sur les planches et vous proposent trois pièces. Les mini pièces des enfants et des ados, la saynète en français et la pièce en patois ( résumé en français fourni, une partie de la pièce est en français) Avant la soirée et à l’entracte le bar sera ouvert. Vente des Merveilles.

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salle de fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 6 22 43 50 53

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English :

As they do every year, the Saint Ch%E9lois take to the stage to present three plays

L’événement Théâtre à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Figeac