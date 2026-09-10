Déjeuner Croisière bucolique Laval
dimanche 13 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Déjeuner Croisière bucolique
Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-20
Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour un déjeuner croisière bucolique sur la Mayenne
Un dimanche au fil de l’eau… Une croisière conviviale et gourmande à savourer en amoureux, en famille ou entre amis. Le menu est concocté à partir de produits mayennais par L’Atelier Traiteur by La Cantine.
Itinéraire de navigation semaines paires en amont (vers Changé), semaines impaires en aval (vers Entrammes)
• Dates les dimanches 10, 17 et 31 mai, 21 et 28 juin, 12, 19 et 26 juillet, 9 août, 13 et 20 septembre
• Horaire de 12h30 à 15h
• Tarifs 66 €/adulte · 35 €/enfant (- de 12 ans)
MENU
Soupe Angevine* & petits feuilletés aux graines
Macarons gambas et citron vert, mesclun acidulé
Mignon de porcelet rôti au miel de lavande, moelleux de carottes et petits légumes, jus de cuisson corsé
Petit chèvre rôti sur toast de pain aux fruits
Nuage de fruits rouges et son crémeux à la pêche
• 2 verres de vin*, eau plate et pétillante, café
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
••• EMBARQUEMENT
Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).
Quand ? 15 min avant le départ.
Animaux interdits à bord.
••• RESTAURATION
Menus concoctés par notre chef partenaire L’Atelier Traiteur by La Cantine.
Menu Enfant réservé aux moins de 12 ans (même menu que les adultes en portions adaptées)
••• RÉSERVATIONS
Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)
Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .
Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
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English :
Come aboard the Vallis Guidonis for a bucolic lunch cruise on the Mayenne River
L’événement Déjeuner Croisière bucolique Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME
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