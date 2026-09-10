Déjeuner Croisière bucolique Laval

Informations pratiques

Laval

Déjeuner Croisière bucolique

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-09-20

Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour un déjeuner croisière bucolique sur la Mayenne

Un dimanche au fil de l’eau… Une croisière conviviale et gourmande à savourer en amoureux, en famille ou entre amis. Le menu est concocté à partir de produits mayennais par L’Atelier Traiteur by La Cantine.

Itinéraire de navigation semaines paires en amont (vers Changé), semaines impaires en aval (vers Entrammes)

• Dates les dimanches 10, 17 et 31 mai, 21 et 28 juin, 12, 19 et 26 juillet, 9 août, 13 et 20 septembre

• Horaire de 12h30 à 15h

• Tarifs 66 €/adulte · 35 €/enfant (- de 12 ans)

MENU

Soupe Angevine* & petits feuilletés aux graines

Macarons gambas et citron vert, mesclun acidulé

Mignon de porcelet rôti au miel de lavande, moelleux de carottes et petits légumes, jus de cuisson corsé

Petit chèvre rôti sur toast de pain aux fruits

Nuage de fruits rouges et son crémeux à la pêche

• 2 verres de vin*, eau plate et pétillante, café

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

••• EMBARQUEMENT

Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).

Quand ? 15 min avant le départ.

Animaux interdits à bord.

••• RESTAURATION

Menus concoctés par notre chef partenaire L’Atelier Traiteur by La Cantine.

Menu Enfant réservé aux moins de 12 ans (même menu que les adultes en portions adaptées)

••• RÉSERVATIONS

Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)

Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

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English :

Come aboard the Vallis Guidonis for a bucolic lunch cruise on the Mayenne River

L’événement Déjeuner Croisière bucolique Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME