Digoin

Déjeuner croisière

Port de plaisance Digoin Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 58 – 58 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:15:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Embarquez à bord du Bateau Ville de Digoin pour un déjeuner croisière alliant découverte et convivialité.

Savourez un bon repas en profitant du charme du canal et des paysages, le temps d’un moment paisible et agréable au fil de l’eau.

Savourez votre repas entre détente et découverte.

Au fil de votre croisière repas, profitez de la traversée du pont-canal et du passage d’une écluse.

Le repas comprend les boissons apéritif, vin et café.

En cas d’allergies et ou intolérances alimentaires, merci de nous prévenir à la réservation afin que nous adaptions votre repas.

Merci de nous informer si vous êtes en fauteuil roulant afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions et adapter l’agencement du bateau.

Description

Profitez d’un moment de détente et de convivialité autour d’un bon repas.

Durant le déjeuner, traversée de la ville, passage de l’incontournable pont-canal et de l’écluse de Digoin, vous naviguerez dans le Brionnais, pour un déjeuner sur le canal

Menu Le Digoinais

Apéritif maison

Terrine de rillettes de Canard Salade et toasts

Filet de poulet Gratin Dauphinois Légumes verts

Tarte Amandine Abricots

1/4 de vin. Café .

Port de plaisance Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 76 78 contact@croisiere-digoin.fr

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English : Déjeuner croisière

L’événement Déjeuner croisière Digoin a été mis à jour le 2026-05-23 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III