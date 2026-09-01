Déjeuner festif au Kimana, au profit de la SPA Le Kimana Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Saint-Vincent-sur-Jard

Déjeuner festif au Kimana, au profit de la SPA

Le Kimana 2 La Phélippière Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

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Le Kimana 2 La Phélippière Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 37 60 49

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English :

L’événement Déjeuner festif au Kimana, au profit de la SPA Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral