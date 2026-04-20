DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC Route de Toulouse Fronton

Fronton

DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC

Route de Toulouse DOMAINE LE ROC Fronton Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dans un cadre bucolique, venez profiter d’un bel accord mets & vins au Domaine Le Roc !

Les 5 temps du menu seront accompagnés des cuvées emblématiques du Domaine.

Menu proposé par David Bielecki & Lionel Marchand, Cuits’In Pompignan (82).

Au menu

Mise en bouche

Asperges vertes et œuf parfait, haddock fumé maison, pickles de carotte, pesto d’oseille

Canon de volaille du Tarn et Garonne, mousse de choux fleur en sommité, pomme de terre primeur, cœur d’artichaut, jus de viande réduit et sarrasin torréfié

Fromage en deux textures

Financier aux fraises, gelée de rhubarbe et quenelle au lait d’amande

35€ par personne (repas en 5 temps vins compris), sur réservation obligatoire jusqu’au Mardi 28 Avril à 20h.

Pour toutes réservations & demandes d’informations, nous contacter par mail à familleribes@leroc.fr au 05 61 82 93 90 35 .

Route de Toulouse DOMAINE LE ROC Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 90 familleribes@leroc.fr

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English :

In a bucolic setting, come and enjoy a fine food & wine pairing at Domaine Le Roc!

The 5 courses on the menu will be accompanied by emblematic Domaine cuvées.

Menu proposed by David Bielecki & Lionel Marchand, Cuits?In ? Pompignan (82).

L’événement DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC Fronton a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE