DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC Route de Toulouse Fronton
DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC Route de Toulouse Fronton dimanche 3 mai 2026.
Fronton
DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC
Route de Toulouse DOMAINE LE ROC Fronton Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Dans un cadre bucolique, venez profiter d’un bel accord mets & vins au Domaine Le Roc !
Les 5 temps du menu seront accompagnés des cuvées emblématiques du Domaine.
Menu proposé par David Bielecki & Lionel Marchand, Cuits’In Pompignan (82).
Au menu
Mise en bouche
Asperges vertes et œuf parfait, haddock fumé maison, pickles de carotte, pesto d’oseille
Canon de volaille du Tarn et Garonne, mousse de choux fleur en sommité, pomme de terre primeur, cœur d’artichaut, jus de viande réduit et sarrasin torréfié
Fromage en deux textures
Financier aux fraises, gelée de rhubarbe et quenelle au lait d’amande
35€ par personne (repas en 5 temps vins compris), sur réservation obligatoire jusqu’au Mardi 28 Avril à 20h.
Pour toutes réservations & demandes d’informations, nous contacter par mail à familleribes@leroc.fr au 05 61 82 93 90 35 .
Route de Toulouse DOMAINE LE ROC Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 90 familleribes@leroc.fr
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English :
In a bucolic setting, come and enjoy a fine food & wine pairing at Domaine Le Roc!
The 5 courses on the menu will be accompanied by emblematic Domaine cuvées.
Menu proposed by David Bielecki & Lionel Marchand, Cuits?In ? Pompignan (82).
L’événement DÉJEUNER GOURMAND AU DOMAINE LE ROC Fronton a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE