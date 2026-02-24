Delirium classicum Ensemble Matheus Rue du Stade Plougonvelin

Delirium classicum Ensemble Matheus

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Ce programme surprenant et audacieux vous propose de redécouvrir les chefs d’œuvre baroques à travers des interprétations qui bousculent les conventions des orchestrations inattendues, des solos effervescents, des rythmes entraînants, et une énergie nouvelle qui fera vibrer les codes de la musique ancienne.

Un concert où l’histoire se réinvente, et où la musique baroque trouve une nouvelle âme. Les œuvres baroques étaient à leur époque des musiques contemporaines, pensées et nourries par les influences d’une époque. Pour être restituées fidèlement et les faire vivre en 2025, ces œuvres doivent être abordées au prisme des esthétiques musicales qui les ont suivies.

Imaginons un instant que Vivaldi soit un guitariste de rock, ou que Telemann ait composé avec l’esprit d’un improvisateur de jazz. Ici, le violon et le violoncelle baroques s’unissent aux rythmes de la musique bretonne, les flûtes dialoguent avec des accords métalliques et des arpèges jazzy, et les compositions de la Venise du XVIIe siècle prennent des accents d’une époque bien plus moderne, tout en restant fidèles à la richesse de leur propre époque.

Direction Jean-Christophe Spinosi .

