Passage de la Redadeg et Fest-deiz au Trez-Hir Plage du Trez- Hir Plougonvelin
Passage de la Redadeg et Fest-deiz au Trez-Hir Plage du Trez- Hir Plougonvelin lundi 11 mai 2026.
Plougonvelin
Passage de la Redadeg et Fest-deiz au Trez-Hir
Plage du Trez- Hir 8 rue de Bertheaume Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 16:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
En 2026, Le breton en fête à Plougonvelin !
Dimanche 11 mai Le passage de la Redadeg et Fest-Deiz au Trez-Hir
Le grand relais solidaire pour la langue bretonne, la Redadeg, traversera Plougonvelin le 11 mai 2026. Le passage du témoin est attendu aux abords des écoles à 16h16 tout pile !
Pour célébrer cet événement, Div Yezh Plougonvelen vous donne rendez-vous sur la plage du Trez-Hir dès 16h30 pour un Fest-Deiz (fête bretonne de jour). Côté musique, des sonneurs offrent un concert de musique bretonne pour faire danser petits et grands. Et pour les gourmands, on sort les billigs (crêpes maison) et les tasses (jus de fruits frais et bières locales).
Venez courir, danser ou simplement soutenir la langue bretonne !
divyezh.plougonvelen@gmail.com
insta div.yezh.plougonvelen .
Plage du Trez- Hir 8 rue de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 70 43 99 11
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English : Passage de la Redadeg et Fest-deiz au Trez-Hir
L’événement Passage de la Redadeg et Fest-deiz au Trez-Hir Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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