Marche méditative au coucher du soleil St Mathieu Plougonvelin
Marche méditative au coucher du soleil St Mathieu Plougonvelin lundi 11 mai 2026.
Plougonvelin
Marche méditative au coucher du soleil
St Mathieu Plage de Porsmilin Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 19:45:00
fin : 2026-05-11 21:45:00
Date(s) :
2026-05-11
Avec les longues journées de mai et de juin, la fatigue se fait sentir. Je vous propose de retrouver un peu d’énergie grâce à des marches méditatives au rythme de l’eau. Face à la mer, nous marchons, respirons et nous méditons apaisés par les couleurs du couchant.
2h de marche et de méditation pour trouver la sérénité au détour du sentier. L’occasion de faire une pause en attendant l’été. .
St Mathieu Plage de Porsmilin Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88
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English : Marche méditative au coucher du soleil
L’événement Marche méditative au coucher du soleil Plougonvelin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT IROISE BRETAGNE
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