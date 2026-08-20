DéLivre-moi tes secrets avec Barroux – Dessine des animaux sauvages !, Bibliothèque de Saint-Jean, Genève

Informations pratiques

DéLivre-moi tes secrets avec Barroux – Dessine des animaux sauvages ! Samedi 10 octobre, 14h30 Bibliothèque de Saint-Jean

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Né à Paris, Barroux passe son enfance en Afrique du Nord. Peintre, auteur, illustrateur, éditeur, il observe le monde avec empathie. Deux thèmes se dégagent dans son œuvre : l’écologie et les voyages. Il dessine sur du papier, des assiettes, des murs, mais aussi live sur scène avec des musiciens, utilisant différentes techniques : crayon, pinceau, acrylique, gravure, collages… Pour chaque histoire, il trouve le bon outil. Lors de cette rencontre, les enfants découvriront son univers, dont ils s’inspireront pour créer à leur tour des animaux sauvages très colorés.

Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-saint-jean/

Avec Barroux, auteur et illustrateur // Bibliothèque de Saint-Jean // samedi 10 octobre 2026 // de 14h30 à 16h30 // dès 6 ans

BARROUX