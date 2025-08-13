Deluxe

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 34 – 34 – 34 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Six musiciens, une énergie débordante et un univers totalement déjanté Deluxe sera aux Nuits de Champagne le jeudi 22 octobre au Cube !



Dans le cadre La tournée qui fait plaisir , le groupe d’irréductibles moustachus s’acharne encore et toujours à réaliser son plus grand rêve jouer de la musique avec ses meilleures amies, l’histoire d’une vie.



Avec un nouveau show, des costumes toujours plus fous et des chorégraphies inédites, ils promettent un live explosif entre groove, hip-hop, soul et pop. Scénographie revisitée, énergie contagieuse et bonne humeur communicative préparez-vous à chanter, danser… et peut-être même à ressortir moustachu(e). .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Deluxe Troyes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne