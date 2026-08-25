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Demain au boulot Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Demain au boulot Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 16:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

de Liza Le Tonquer – 2025, 52 mnÀ Douarnenez, sur la pointe finistérienne, alors que la ville vient de célébrer le centenaire de la grève des sardinières de 1924, les dernières conserveries ont quitté le port pour la zone industrielle. À l’usine Chancerelle, le malgache, le baoulé et le lingala se mêlent aux bâillements et aux accents douarnenistes. Le film chemine avec les sardinières d’aujourd’hui et dresse le portrait d’une communauté de femmes au travail.Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.Tout public

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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