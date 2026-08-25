Demain au boulot Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 16:00 –
Gratuit : oui Tout public
de Liza Le Tonquer – 2025, 52 mnÀ Douarnenez, sur la pointe finistérienne, alors que la ville vient de célébrer le centenaire de la grève des sardinières de 1924, les dernières conserveries ont quitté le port pour la zone industrielle. À l’usine Chancerelle, le malgache, le baoulé et le lingala se mêlent aux bâillements et aux accents douarnenistes. Le film chemine avec les sardinières d’aujourd’hui et dresse le portrait d’une communauté de femmes au travail.Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.Tout public
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers, Jardin des Lauriers – Michèle Palas, Nantes 25 août 2026
- Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 25 août 2026
- Découverte du Jardin Extraordinaire, Le Jardin Extraordinaire, Nantes 25 août 2026
- Patouilles et histoires, Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère, Nantes 25 août 2026
- Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes 25 août 2026