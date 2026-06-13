Demain, j’arrête – Exposition collective Ateliers MilleFeuilles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Collecter, prélever, assembler, trier, ranger, archiver sont autant de gestes inhérents à la constitution d’une collection. L’exposition « Demain, j’arrête » présente le travail de quatre artistes dont la collecte est un geste artistique, la collection une œuvre. Mises en scène, photographiées, analysées ou colorées, les collections d’Anthony Bodin, Camille Hervouet, Anaïs Marion et Aurélien Mauplot questionnent chacune à sa manière notre rapport à l’Histoire, la géographie, l’industrialisation et la mémoire. La composition de leurs collections respectives prendra-t-elle fin un jour ? Pour elle.eux, là n’est pas la question. Exposition du 19 juin au 31 juillet 2026 :lundi au jeudi de 14h à 17h30vendredi 10h à 12h et 14h à 15h30+ Ouverte samedi 4 juillet de 14h à 18h – avec visite commentée à 14h30 sur inscription à millefeuillesproduction@gmail.com Vernissage jeudi 18 juin 2026 à 18h30 (cornet de frites offert et bar à prix libre)

Ateliers MilleFeuilles Île de Nantes Nantes 44200



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