Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse
Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 8 mai 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Demandez le programme !
Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Cette journée se veut un véritable clin d’œil et un avant-goût des festivités à venir un moment convivial et festif, ouvert à tous, mêlant animations pour enfants, bandas, concert live, bodegas et traditions locales.
Cette journée se veut un véritable clin d’œil et un avant-goût des festivités à venir un moment convivial et festif, ouvert à tous, mêlant animations pour enfants, bandas, concert live, bodegas et traditions locales. .
Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine fetesanimationstyrosse@gmail.com
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English :
The day is intended as a foretaste of the festivities to come: a convivial and festive occasion, open to all, combining entertainment for children, bandas, live concerts, bodegas and local traditions.
L’événement Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS
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