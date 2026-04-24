Saint-Vincent-de-Tyrosse

Demandez le programme !

Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Cette journée se veut un véritable clin d’œil et un avant-goût des festivités à venir un moment convivial et festif, ouvert à tous, mêlant animations pour enfants, bandas, concert live, bodegas et traditions locales.

Cette journée se veut un véritable clin d’œil et un avant-goût des festivités à venir un moment convivial et festif, ouvert à tous, mêlant animations pour enfants, bandas, concert live, bodegas et traditions locales. .

Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine fetesanimationstyrosse@gmail.com

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English :

The day is intended as a foretaste of the festivities to come: a convivial and festive occasion, open to all, combining entertainment for children, bandas, live concerts, bodegas and local traditions.

L’événement Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS