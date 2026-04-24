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Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse

Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse

Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Département : Landes

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Demandez le programme !

Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Cette journée se veut un véritable clin d’œil et un avant-goût des festivités à venir un moment convivial et festif, ouvert à tous, mêlant animations pour enfants, bandas, concert live, bodegas et traditions locales.
Cette journée se veut un véritable clin d’œil et un avant-goût des festivités à venir un moment convivial et festif, ouvert à tous, mêlant animations pour enfants, bandas, concert live, bodegas et traditions locales.   .

Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine   fetesanimationstyrosse@gmail.com

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English :

The day is intended as a foretaste of the festivities to come: a convivial and festive occasion, open to all, combining entertainment for children, bandas, live concerts, bodegas and local traditions.

L’événement Demandez le programme ! Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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