Plonévez-du-Faou

Démasquer les fake news

Point cyber Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Démasquer les fake news

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille s’engage depuis plusieurs années à vous faciliter l’accès au numérique.

Les points et espaces Cyber vous proposent de nombreuses animations, ainsi qu’un accompagnement dans vos démarches administratives en ligne et dans le développement de vos compétences informatiques.

Sur internet, les fausses informations circulent et se répandent beaucoup plus rapidement avec les réseaux sociaux. Cet atelier vise à mieux les repérer et ne pas se laisser influencer. .

Point cyber Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 25 36

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English : Démasquer les fake news

L’événement Démasquer les fake news Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou