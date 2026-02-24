Démocraties En Péril, Le Spectre des Années 1930 Bourges

Démocraties En Péril, Le Spectre des Années 1930

Une conférence éclairante pour comprendre les années 1930 et interroger les fragilités démocratiques d’aujourd’hui.

Renaud Meltz, directeur de recherche au CNRS et spécialiste d’histoire politique, propose une analyse nuancée des années 1930. Face aux références récurrentes à cette décennie dans le débat public, il invite à dépasser les analogies simplistes pour mieux saisir la complexité de la période. À travers un regard historique rigoureux, cette conférence questionne les dynamiques politiques, sociales et démocratiques d’hier afin d’éclairer notre présent. Auteur de La France des années 1930, les épreuves de la République, Renaud Meltz offre un temps de réflexion essentiel sur les démocraties en péril. .

An enlightening conference to understand the 1930s and question today?s democratic fragilities.

