Démonstration à l’Huilerie de Boisroux, Ancienne huilerie de Boisroux, Villemaréchal

Informations pratiques

Démonstration à l’Huilerie de Boisroux Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Ancienne huilerie de Boisroux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstration de fabrication de l’huile de colza avec un ancien materiel (broyage, meule, presse…) .

Ancienne huilerie de Boisroux 6 rue Traversière 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 31 47 02

Démonstration de fabrication de l’huile de colza

SACAULT