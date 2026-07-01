Visite libre de l’Huilerie de Boisroux, Ancienne huilerie de Boisroux, Villemaréchal

Informations pratiques

Visite libre de l’Huilerie de Boisroux 19 et 20 septembre Ancienne huilerie de Boisroux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre le samedi après-midi et dimanche. Le dimanche seulement, profitez également d’une démonstration de fabrication de l’huile de colza avec un ancien materiel (broyage, meule, presse…).

Ancienne huilerie de Boisroux 6 rue Traversière 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 31 47 02

Visite libre

SACAULT